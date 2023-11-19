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Фомин — о паузе между матчами Кубка России: это часть нашего климата, нашего футбола

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Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин высказался о промежутке между матчами четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Первые матчи команды проведут в конце ноября, ответные — в марте 2024 года.

"Это не первый раз. Мы сколько играем, что чемпионат заканчивается 18-м или 19-м туром зимой, а потом весной продолжается. Так бывает. Часто команды за полгода меняются. Это часть нашего климата, нашего футбола", — сказал Фомин.

Отметим, что у команд, продолжающих выступление в Пути РПЛ Кубка России, перед зимней паузой осталось четыре матча. У тех, кто пропускает эту стадию, — три. Сезон для клубов РПЛ завершится 10 декабря.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Фомин Динамо Кубок России
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