"На данный момент на сам матч с Кубой, который пройдет завтра, реализовано 36 тысяч билетов. Мы, конечно, очень ожидаем аншлаг, но в последние дни сильно похолодало. Надеемся, волгоградцев это не испугает", - цитирует Терешина "Матч ТВ".
Товарищеский матч Россия - Куба пройдет завтра, 20 ноября, в Волгограде. Стартовый свисток главного арбитра из Белоруссии Алексея Кульбакова на стадионе "Волгоград-Арена" прозвучит в 19:30 по московскому времени. Отметим, что общая вместимость футбольного стадиона международного класса, построенного в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года составляет 45 568 зрителей.
В РФС сообщили, что на матч Россия-Куба продано 36 тысяч билетов
Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин поделился информацией о том, сколько на данный момент реализовано билетов на товарищеский матч сборных России и Кубы.
Фото: РФС