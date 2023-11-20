"Во время моего выступления в чемпионате России у меня была возможность попасть в сборную России. Были переговоры, но это все быстро закончилось из-за каких-то дипломатических проблем", — сказал Родолфо.
Родолфо признался, что хотел играть за сборную России. 41-летний защитник играл за "Локомотив" с 2006 по 2010 год, а также представлял "Ахмат" с 2015 по 2019-й, где и завершил карьеру. В России Родолфо выиграл Кубок России в 2007 году.
Источник: РИА Новости.
Родолфо: была возможность оказаться в сборной России, но все закончилось из-за дипломатических проблем
Бывший защитник "Локомотива" и "Ахмата" Родолфо признался, что у него была возможность оказаться в сборной России.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов