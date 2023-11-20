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Товарищеские матчи. Сборные

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Кириченко - о матче России и Кубы: такие игры нужно проводить в провинции, где люди хотят и приходят на стадион

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Кубы.
Фото: ФК "Ростов"
- На матче сборной России в Волгограде будет полный стадион, не сомневаюсь. Такие игры нужно проводить в провинции, где люди хотят и приходят на стадион. Понятно, что сборная Кубы не самого высокого уровня. Я жду победы сборной и полного стадиона. Это будет лучшим впечатлением от игры, - передает слова Кириченко Metaratings.ru.

Товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября на "Волгоград Арене", стартовый свисток намечен на 19:30 МСК. Эта игра станет восьмой для подопечных Валерия Карпина в текущем сезоне, при этом две встречи из восьми были сыграны молодежным составом. За весь период отстранения сборной России с февраля 2022 года это первая домашняя игра национальной команды, которая пройдет за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Сборная России Сборная Кубы Кириченко
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