- На матче сборной России в Волгограде будет полный стадион, не сомневаюсь. Такие игры нужно проводить в провинции, где люди хотят и приходят на стадион. Понятно, что сборная Кубы не самого высокого уровня. Я жду победы сборной и полного стадиона. Это будет лучшим впечатлением от игры, - передает слова Кириченко Metaratings.ru.
Товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября на "Волгоград Арене", стартовый свисток намечен на 19:30 МСК. Эта игра станет восьмой для подопечных Валерия Карпина в текущем сезоне, при этом две встречи из восьми были сыграны молодежным составом. За весь период отстранения сборной России с февраля 2022 года это первая домашняя игра национальной команды, которая пройдет за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Кириченко - о матче России и Кубы: такие игры нужно проводить в провинции, где люди хотят и приходят на стадион
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Кубы.
Фото: ФК "Ростов"