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Судья Карасев получил назначение на матч чемпионата Саудовской Аравии

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Арбитр ФИФА из Москвы Сергей Карасев получил назначение на игру чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: РФС
– Карасев получил приглашение на матч в Саудовской Аравии. В ближайшее время он будет работать на одной из игр в Саудовской лиге, – цитирует президента РФС Александра Дюкова "СЭ".

Напомним, ранее Российский футбольный союз заключил соглашения о сотрудничестве в сфере судейства с Федерациями футбола Саудовской Аравии и Белоруссии. Данный договор предусматривает взаимодействие образовательных программ, а также обмен арбитрами. Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев предположил, что до конца календарного года рефери из Саудовской Аравии могут отработать на матчах Российской Премьер-Лиги.

Карасев Саудовская Аравия Дюков Судейство
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