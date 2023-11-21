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Жирков: иногда брал с собой кальян на сборы. Что-то одно вредное нужно себе позволять

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Бывший полузащитник лондонского "Челси" и национальной команды Юрий Жирков поделился своим отношением к курению.
Фото: Twitter
– Я обожаю кальяны? Ну так, иногда да. Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и "Зените" не возил его, только в сборной.

Кальян – плохо, конечно, для многих это как сигарета. Он вредит здоровью, но что-то одно вредное нужно себе позволять, – цитирует 40-летнего ветерана сборной России "РБ Спорт".

Юрий Жирков является одним из самых титулованных российских футболистов. 18 мая 2005 года бывший полузащитник помог ЦСКА завоевать Кубок УЕФА, став автором победного гола в "золотом" матче. В финале, который состоялся в Лиссабоне, "армейцы" под руководством Валерия Газзаева одержали волевую победу над португальским "Спортингом" со счетом 3:1. Жирков отличился на 65-й минуте, забив второй мяч в ворота хозяев поля.

Кроме того, легендарный футболист помог сборной России завоевать "бронзу" на Евро-2008 в Австрии и Швейцарии, а также выйти в 1/4 финала на домашнем ЧМ-2018. С 2009 по 2011 годы Жирков играл за лондонский "Челси", с которым стал чемпионом Англии и завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Жирков Сборная России ЦСКА Челси Зенит
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