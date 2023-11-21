"Есть ли у "Краснодара" чемпионский дух? Он есть и всегда был. Матч с "Ростовом" ому пример. Если мы начали выгрызать такие матчи, то это говорит о чем-то. Видна работа всей команды и тренерского штаба. "Краснодар" — топ-клуб России. Сюда ты обязан приходить с менталитетом победителя", — приводит слова Черникова "СЭ".
После 15 туров РПЛ "Краснодар" является лидером чемпионата, набрав 32 очка. Второй круг турнира начнется для "быков" с матча против "Урала". Игра пройдет в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена" 26 ноября. Начало 14:00 — (мск).
В текущем сезоне Черников сыграл 20 матчей. В них 23-летний россиянин смог забить 1 мяч.
Черников: "Краснодар" — топ-клуб России. Сюда ты обязан приходить с менталитетом победителя
Полузащитник "Краснодара" Александр Черников рассказал о духе своей команды.
Фото: ФК "Краснодар"