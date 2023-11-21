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Петржела: сейчас максимум для "Зенита" — третье место в группе Лиги чемпионов

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил шансы петербургского клуба на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, потолок нынешнего "Зенита" – третье место в группе ЛЧ, на большее команде Семака было бы сложно претендовать", – приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

В последний раз "Зенит" выступал в Лиге чемпионов в позапрошлом сезоне. Тогда клуб из северной столицы финишировал третьим в группе H. Петербуржцы сумели набрать 5 очков в 6 матчах. Вместе с российской командой играли итальянский "Ювентус", английский "Челси" и "Мальме" из Швеции.

Лига чемпионов Зенит Петржела
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