- Самое главное, что сборная России продолжает существовать, продолжает играть. Судя по количеству людей на стадионе, болельщики до сих пор испытывают интерес к матчам национальной команды, и статус соперника значения не имеет. Ну да, поиздевалась сборная России над кубинцами, зато болельщики рады. Могли обыграть еще крупнее. Понятно, что эта сборная из разряда экзотических, но лучше пусть будет так, чем не играть вообще. Конечно, в будущем РФС должен находить соперников более высокого уровня, - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Сборная России 20 ноября провела домашний товарищеский матч в Волгограде с национальной командой Кубы, который завершился с разгромным счетом 8:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Забитыми голами отличились полузащитники Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой, защитник Александр Сильянов и нападающий Александр Соболев. На трибунах "Волгоград Арены" собралось более 40 тысяч болельщиков.
Сборная России в рейтинге национальных команд ФИФА по итогам октября 2023 года занимает 39 место, сборная Кубы находится на 169 месте.
Канчельскис: поиздевалась сборная России над кубинцами, экзотическая команда. Но лучше пусть так, чем не играть вообще
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал разгромную победу над сборной Кубы (8:0).
Фото: РФС