– Нет ничего страшного в том, что Пиняев не реализовал пенальти в матче с Кубой. Все игроки хоть раз да промахивались с 11-метровой отметки. Пока этот сезон складывается для Пиняева не совсем удачно, он буксует. Может, где-то не выдержал давления и психологически просел, все-таки парень он молодой, – цитирует "РБ Спорт".
В текущем розыгрыше чемпионата России 19-летний Пиняев принял участие в 15 матчах в составе "Локомотива". В них уроженец Саратова отметился голом и сделал 3 ассиста. 20 ноября в Волгограде Пиняев сыграл за сборную страны в товарищеском матче против Кубы, который завершился крупной победой хозяев поля со счетом 8:0. На 83-й минуте нападающий "железнодорожников" не сумел реализовать пенальти, который отразил вышедший на замену голкипер кубинцев.
Мостовой: Пиняев буксует в этом сезоне, не выдержал давления и психологически просел
Экс-полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой оценил игру нападающего "Локомотива" и сборной России Сергея Пиняева в нынешнем сезоне.
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