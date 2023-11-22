"Игру армейцев в матче с Кубой оцениваю положительно. Мы обращали внимание на самоотдачу наших футболистов, что не могло нас не радовать", — сказал Федотов.
В матче со сборной Кубы за Россию из армейцев успели появиться Иван Обляков и Фёдор Чалов. Первый оформил гол+пас, а у Чалова на счету две результативные передачи.
Сборная России завершила программу на 2023 год и в следующий раз соберётся не ранее марта 2024 года.
Источник: Sport24.
Федотов — об игре Чалова и Облякова с Кубой: оцениваю положительно. Обратили внимание на самоотдачу
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру полузащитника Ивана Облякова и нападающего Фёдора Чалова за сборную России с Кубой (8:0).
Фото: РФС