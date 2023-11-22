- Конечно, жду от этого матча яркой игры, поскольку встречаются соседи по турнирной таблице, плюс это дерби. В общем, это очень важный матч для обеих команд. Ну и для чемпионата России это тоже очень значимая игра. Тяжело предугадать, кто здесь может стать победителем. Потому что все очень серьезно настраиваются. Кто грамотно воспользуется своим шансом, и на чьей стороне будет удача, тот и выиграет.
- В чем видите преимущества динамовцев перед соперником?
- Наверное, у них глубина состава больше. Потому что у ЦСКА часто постоянно травмы и ротации на разных позициях. Только по этой причине можно полагать, что есть небольшой перевес в сторону "Динамо". Я же думаю, что здесь будет ничья - 1:1.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Гранат - о "братском дерби" ЦСКА и "Динамо": выиграет тот, кто грамотно воспользуется своим шансом
Экс-защитник "Динамо" Владимир Гранат рассказал Rusfootball.info о своих ожиданиях от дерби с ЦСКА в рамках 16 тура РПЛ.
Фото: РФС