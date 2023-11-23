Волков: если "Краснодар" хочет стать чемпионом, то нам еще есть над чем работать

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Защитник "Краснодара" Сергей Волков признался, что его команде ещё есть над чем работать.
Фото: ФК "Краснодар"
"Есть еще над чем работать, если хотим бороться за золото. В принципе у нас все в команде максималисты. Все хотят выходить на поле и только выигрывать — других вариантов вообще не рассматриваем", — сказал Волков.

"Краснодар" "выиграл" первый круг Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка в 15 матчах. На второй строчке расположился "Зенит", набравший 30 очков. Это действующий чемпион России. В последнем туре в очном матче команды сыграли вничью.

Сам Волков нынешней осенью впервые стал приглашаться в сборную России. За "Краснодар" в 19 матчах он отдал три результативные передачи.

Источник: "Известия".

Волков Краснодар
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