"Есть еще над чем работать, если хотим бороться за золото. В принципе у нас все в команде максималисты. Все хотят выходить на поле и только выигрывать — других вариантов вообще не рассматриваем", — сказал Волков.
"Краснодар" "выиграл" первый круг Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка в 15 матчах. На второй строчке расположился "Зенит", набравший 30 очков. Это действующий чемпион России. В последнем туре в очном матче команды сыграли вничью.
Сам Волков нынешней осенью впервые стал приглашаться в сборную России. За "Краснодар" в 19 матчах он отдал три результативные передачи.
Источник: "Известия".
Волков: если "Краснодар" хочет стать чемпионом, то нам еще есть над чем работать
Защитник "Краснодара" Сергей Волков признался, что его команде ещё есть над чем работать.
Фото: ФК "Краснодар"