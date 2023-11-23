"РБ Спорт": Сперцяном интересуются "Ювентус" и "Фиорентина"

"РБ Спорт" сообщает, что итальянские клубы "Ювентус" и "Фиорентина" проявляют интерес к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну.

Фото: ФК "Краснодар"

Как сообщает источник, "Ювентусу" и "Фиорентину" интересен полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян. Команда из Турина является фаворитом в гонке за трансфер хавбека. "Зебры" уже долгое время наблюдают за армянским футболистом. Итальянский гранд уже общался с окружением 23-летнего игрока.



В нынешнем сезоне Сперцян сыграл 18 матчей. За это время полузащитник забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.