"Уровень РПЛ сейчас чуть-чуть подсел, я не вижу в России команды, которая на голову выше и сильнее нас в нынешнем нашем составе. Ты понимаешь, что можешь спокойно бороться за самые высокие места", — заявил Чалов "КП Спорт".
После 15 туров чемпионата России ЦСКА находится на пятом месте. Армейцы сумели набрать 25 очков. В следующем матче красно-синие сразятся с "Динамо". Игра пройдет 25 ноября в 17:30 (мск).
В этом сезоне Чалов сыграл 22 матча. За это время 25-летний нападающий забил 10 мячей и отдал 1 голевую передачу.
Чалов: в РПЛ нет команд, которые на голову сильнее ЦСКА
Форвард московского ЦСКА Федор Чалов оценил уровень РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА