Семак и Медведев зашли в раздевалку СКА и поздравили тренерский штаб и хоккеистов с победой над "Спартаком". Та встреча завершилась со счетом 3:2. Победную шайбу забросил защитник Александр Никишин.
Помимо своего поста в футбольном "Зените" Александр Медведев является председателем совета директоров хоккейного СКА.
Источник: РИА Новости
Семак и Медведев поздравили хоккейный СКА с победой в матче против "Спартака"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев поздравили хоккейный клуб СКА с победой над "Спартаком".
Фото: РИА Новости