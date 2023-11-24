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Семак и Медведев поздравили хоккейный СКА с победой в матче против "Спартака"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев поздравили хоккейный клуб СКА с победой над "Спартаком".
Фото: РИА Новости
Семак и Медведев зашли в раздевалку СКА и поздравили тренерский штаб и хоккеистов с победой над "Спартаком". Та встреча завершилась со счетом 3:2. Победную шайбу забросил защитник Александр Никишин.

Помимо своего поста в футбольном "Зените" Александр Медведев является председателем совета директоров хоккейного СКА.

Источник: РИА Новости

Семак Медведев Зенит
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