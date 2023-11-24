"Динамо" и "Локомотив" — лидеры по игровому времени среди своих воспитанников? Не удивлен, что "Зенит" в этом рейтинге так далеко. У команды другая стратегия: упор делается на сильных легионеров, а своим молодым игрокам в клубе не особо доверяют. В этом плане "Зениту" стоит брать пример с "Динамо" и "Локомотива", они молодцы", — приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
Ранее CIES Football Observatory (CIES) посчитал статистику по числу воспитанников, которых используют клубы из чемпионата России. Лидером списка является "Локомотив", на второй строчке располагается "Динамо", замыкает тройку лидеров "Краснодар". "Зенит" находится на седьмой строчке.
Сейчас "Зенит" располагается на второй строчке в таблице. Команда из Санкт-Петербурга набрала 30 очков. Сине-бело-голубые идут выше, чем "Динамо" и "Локомотив".
Петржела: в плане развития молодежи "Зениту" нужно брать пример с "Локомотива" и "Динамо"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил работу команд РПЛ с воспитанниками академий.
Фото: ФК "Зенит"