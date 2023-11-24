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Уткин: часть профессии тренера - уметь недоговаривать, быть скрытным. Дзагоев будет офигенным комментатором

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Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал завершение карьеры действующего игрока экс-полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.
Журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале высказался по поводу окончания карьеры 33-летнего полузащитника Алана Дзагоева, который более 14 лет отыграл за московский ЦСКА. По мнению Уткина, Алану есть смысл попробовать себя в амплуа телевизионного комментатора.



Ранее Дзагоев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал о желании остаться в футболе после завершения игровой карьеры. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что красно-синие всегда готовы предоставить Алану место в структуре клуба.

ПФК ЦСКА Дзагоев Уткин
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