– Тюкавин набрал неплохую форму в последних матчах. Про него можно сказать, что это лидер атаки “Динамо”. У Константина хорошее чувство гола — важное качество для нападающего. В этом сезоне он прогрессирует.
Отметим, что 21-летний форвард московского “Динамо” Константин Тюкавин забивает на протяжении четырех подряд матчей своей команды.
Напомним, Константин Тюкавин является воспитанником московского “Динамо”. Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 15 матчах РПЛ. Ему удалось записать на свой счет шесть голов и три результативные передачи.
Источник: “РБ Спорт”
Семин: Тюкавин набрал неплохую форму в последних матчах
Бывший главный тренер московского “Динамо” Юрий Семин высказался об игре форварда бело-голубых Константина Тюкавина в последних матчах.
Фото: ФК "Динамо"