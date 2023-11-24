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Семин: Тюкавин набрал неплохую форму в последних матчах

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Бывший главный тренер московского “Динамо” Юрий Семин высказался об игре форварда бело-голубых Константина Тюкавина в последних матчах.
Фото: ФК "Динамо"
– Тюкавин набрал неплохую форму в последних матчах. Про него можно сказать, что это лидер атаки “Динамо”. У Константина хорошее чувство гола — важное качество для нападающего. В этом сезоне он прогрессирует.

Отметим, что 21-летний форвард московского “Динамо” Константин Тюкавин забивает на протяжении четырех подряд матчей своей команды.

Напомним, Константин Тюкавин является воспитанником московского “Динамо”. Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 15 матчах РПЛ. Ему удалось записать на свой счет шесть голов и три результативные передачи.

Источник: “РБ Спорт”

Семин Тюкавин Динамо
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