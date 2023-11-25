"Думаю, никто в клубе не может быть доволен тем, что мы сделали в первых 15 турах. Были матчи, в которых мы могли набрать очки, но не набрали. Если честно, думаю, мы незаслуженно находимся на этом месте", — сказал Гузина.
Калининградская команда в 15 матчах чемпионата России набрала 12 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место. Сегодня, 25 ноября, коллектив Сергея Игнашевича дома сыграет со "Спартаком".
29-летний Гузина в 20 матчах нынешнего сезона забил три гола и отдал две результативные передпчи.
Источник: РИА Новости
Гузина: "Балтика" незаслуженно идет 14-й в РПЛ
Нападающий "Балтики" Гедеон Гузина высказался на тему турнирного положения команды в РПЛ.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости