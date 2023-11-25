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БайерЗавершен
Боруссия Д
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Боруссия МЗавершен
Вольфсбург
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Хавбек "Крыльев Советов" Бабкин: показалось, что главный арбитр сегодня контроль игры с "Локомотивом" потерял

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Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин прокомментировал судейство в матче 16 тура РПЛ против "Локомотива" (3:3).
Фото: РПЛ
- Я не люблю комментировать судейство. Мне показалось, что главный арбитр сегодня контроль игры потерял. А в остальном ничего больше не хочу говорить про судейство. Пусть другие с этим разбираются, - передает слова Бабкина Metaratings.ru.

Матч 16 тура Российской премьер-лиги "Крылья Советов" - "Локомотив" завершился вничью со счетом 3:3. Волжане ушли от поражения, забив два гола в добавленное время. После игры опорный хавбек "Локо" Дмитрий Баринов и главный тренер Михаил Галактионов резко высказались о судействе. Главным арбитром этой игры был Василий Казарцев.

Баринов - боковому судье: для всего футбола - вы позор

Галактионов дал нецензурную оценку судейству матча "Крылья Советов" - "Локомотив" в телеэфире

Игорь Федотов: Галактионова и Баринова после их слов в матче с "Зенитом" мы не увидим. Казарцев отработал, как маргарин

Крылья Советов Локомотив Казарцев Бабкин
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