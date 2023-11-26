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Ветеран ЦСКА Масалитин раскритиковал Федотова за отношение к молодым игрокам

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Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал главного тренера команды Владимира Федотова за отношение к молодёжи.
Фото: ФК "Салют" Белгород
"Говорят, что не хватает качественных защитников. Но у вас молодежь есть, которая состоит в молодежной сборной. Это не просто необкатанные ребята, которые испугаются. Это талантливые парни. А их даже не используют, а говорят, что в клубе проблемы с защитой... На молодежи Федотов крест поставил уже, видимо. У них даже шансов заиграть нет", — сказал Масалитин.

ЦСКА после 16 матчей занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. Ранее главный тренер команды Владимир Федотов подтвердил, что у коллектива есть проблема с составом, однако они справляются за счёт костяка. Также специалист раскритиковал календарь за международные паузы, отметив, что игроки возвращаются в расположение клубов без времени на адаптацию, когда как в сборных у них больше времени перед первой игрой после прибытия из клуба.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".

Масалитин ЦСКА Федотов
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