"Говорят, что не хватает качественных защитников. Но у вас молодежь есть, которая состоит в молодежной сборной. Это не просто необкатанные ребята, которые испугаются. Это талантливые парни. А их даже не используют, а говорят, что в клубе проблемы с защитой... На молодежи Федотов крест поставил уже, видимо. У них даже шансов заиграть нет", — сказал Масалитин.
ЦСКА после 16 матчей занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. Ранее главный тренер команды Владимир Федотов подтвердил, что у коллектива есть проблема с составом, однако они справляются за счёт костяка. Также специалист раскритиковал календарь за международные паузы, отметив, что игроки возвращаются в расположение клубов без времени на адаптацию, когда как в сборных у них больше времени перед первой игрой после прибытия из клуба.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Ветеран ЦСКА Масалитин раскритиковал Федотова за отношение к молодым игрокам
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал главного тренера команды Владимира Федотова за отношение к молодёжи.
Фото: ФК "Салют" Белгород