"Тяжело играть, это не футбол. Ты просто делаешь длинный пас и борешься за мяч. Мы знаем, что такое может быть в России", — сказал Бистрович.
25-летний Бистрович играет за калининградскую команду на правах аренды из ЦСКА. У "Балтики" будет опция выкупа в конце сезона. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник в 12 матчах забил два гола.
Источник: Sport24.
Бистрович — о снегопаде в матче со "Спартаком": это не футбол, тяжело играть. Знаем, что такое может быть в России
Полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович оценил погодные условия по ходу матча со "Спартаком" (0:2) в 16-м туре РПЛ.
Фото: Виталий Невар/РИА Новости