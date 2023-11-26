Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
12:00
АхматНе начат
Урал
14:00
КраснодарНе начат
Рубин
16:30
ФакелНе начат
Ростов
19:00
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Черноморец
17:00
НефтехимикНе начат
Химки
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
Эвертон
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
16:00
ОсасунаНе начат
Реал Сосьедад
18:15
СевильяНе начат
Кадис
20:30
Реал МадридНе начат
Бетис
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
14:30
МонцаНе начат
Фрозиноне
17:00
ДженоаНе начат
Эмполи
17:00
СассуолоНе начат
Рома
20:00
УдинезеНе начат
Ювентус
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хайденхайм
17:30
БохумНе начат
Хоффенхайм
19:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
15:00
ТулузаНе начат
Нант
17:00
ГаврНе начат
Лорьян
17:00
МецНе начат
Монпелье
17:00
БрестНе начат
Ренн
19:05
РеймсНе начат
Лион
22:45
ЛилльНе начат

Бистрович — о снегопаде в матче со "Спартаком": это не футбол, тяжело играть. Знаем, что такое может быть в России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович оценил погодные условия по ходу матча со "Спартаком" (0:2) в 16-м туре РПЛ.
Фото: Виталий Невар/РИА Новости
"Тяжело играть, это не футбол. Ты просто делаешь длинный пас и борешься за мяч. Мы знаем, что такое может быть в России", — сказал Бистрович.

25-летний Бистрович играет за калининградскую команду на правах аренды из ЦСКА. У "Балтики" будет опция выкупа в конце сезона. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник в 12 матчах забил два гола.

Источник: Sport24.

Бистрович Спартак Балтика
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится