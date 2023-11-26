- Естественно, я не удивлен, что "Зенит" вышел на первое место в чемпионате России. Стоило ожидать, что "Краснодар" во второй половине чемпионата начнет буксовать - у них не очень опытная команда. Безусловно, все еще может много раз измениться, но на дистанции у "Зенита" нет конкурентов в РПЛ. Думаю, "Краснодар" не станет чемпионом России в этом сезоне. "Зенит" был и остается главным фаворитом РПЛ.
Во встрече 16-го тура чемпионата России, которая состоялась сегодня, 26 ноября, "Краснодар" уступил в Екатеринбурге "Уралу" со счетом 1:3 и упустил лидерство в турнирной таблице. За два тура до зимнего перерыва в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги краснодарцы занимают вторую строчку, и на одно очко отстают от действующего чемпиона страны - петербургского "Зенита". В рамках 17-го тура РПЛ "быки" примут на своем поле "Оренбург", "сине-бело-голубые" на выезде сыграют с московским "Локомотивом".
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: стоило ожидать, что "Краснодар" во второй половине чемпионата начнет буксовать
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал первое место петербуржцев в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"