Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Урал
3 - 1 3 1
КраснодарЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
2 - 1 2 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
НефтехимикЗавершен
Химки
0 - 0 0 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Эвертон
0 - 3 0 3
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
3 - 1 3 1
ОсасунаЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 1 2 1
СевильяЗавершен
Кадис
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
1 - 1 1 1
МонцаЗавершен
Эмполи
3 - 4 3 4
СассуолоЗавершен
Фрозиноне
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Рома
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хайденхайм
0 - 0 0 0
БохумЗавершен
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Монпелье
1 - 3 1 3
БрестЗавершен
Нант
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен
Лорьян
2 - 3 2 3
МецЗавершен
Ренн
3 - 1 3 1
РеймсЗавершен

Петржела: стоило ожидать, что "Краснодар" во второй половине чемпионата начнет буксовать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал первое место петербуржцев в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Естественно, я не удивлен, что "Зенит" вышел на первое место в чемпионате России. Стоило ожидать, что "Краснодар" во второй половине чемпионата начнет буксовать - у них не очень опытная команда. Безусловно, все еще может много раз измениться, но на дистанции у "Зенита" нет конкурентов в РПЛ. Думаю, "Краснодар" не станет чемпионом России в этом сезоне. "Зенит" был и остается главным фаворитом РПЛ.

Во встрече 16-го тура чемпионата России, которая состоялась сегодня, 26 ноября, "Краснодар" уступил в Екатеринбурге "Уралу" со счетом 1:3 и упустил лидерство в турнирной таблице. За два тура до зимнего перерыва в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги краснодарцы занимают вторую строчку, и на одно очко отстают от действующего чемпиона страны - петербургского "Зенита". В рамках 17-го тура РПЛ "быки" примут на своем поле "Оренбург", "сине-бело-голубые" на выезде сыграют с московским "Локомотивом".

Источник: "РБ Спорт"

Петржела Зенит Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится