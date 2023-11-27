– "Балтика" и "Спартак" играли не в футбол, а в хоккей с теннисным мячом. Полнейшее безобразие! Чем у нас думают в РФС и РПЛ – головой или задницей? Надо переходить на систему "весна-осень", потому что нас и так не допустят до европейского футбола еще лет десять.
Наша лига даже не может найти специальный красный мяч для зимы. Ну сходите за ним в магазин! Что за организация футбольного чемпионата – просто бардак! У нас в федерации сидят нефутбольные люди. Что же вы творите?! Даже элементарных вещей не могут сделать. Все, что сейчас происходит в РПЛ – просто смех! Чем там эти люди занимаются в РФС? Ах да, кроссворды решают, а бардак как был, так и остается, – цитирует Канчельскиса Sport24.
Матч 16-го тура чемпионата России между "Балтикой" и "Спартаком" состоялся в субботу, 25 ноября, в Калининграде на "Ростех-Арене". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отметим, что игра проходила в тяжелых погодных условиях под сильным снегопадом. Российская Премьер-Лига не смогла предоставить мяч контрастирующего цвета для проведения игры.
Нападающий "красно-белых" Александр Соболев после финального свистка отметил, что команды играли больше не в футбол, а в снежки. Благодаря победе в Калининграде команда Гильермо Абаскаля набрала 27 очков и поднялась на 4-ю строчку в таблице чемпионата страны.
По итогам 16-ти сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге сменился лидер. "Краснодар", возглавлявший таблицу на протяжении долгого времени, уступил в Екатеринбурге "Уралу" со счетом 1:3 и опустился на второе место. На верхнюю строчку поднялся "Зенит", который в минувшую субботу разгромил дома "Сочи" (3:0). Московское "Динамо" одержало волевую победу над ЦСКА и теперь замыкает тройку сильнейших команд страны.
Канчельскис: организация футбольного чемпионата – просто бардак! Все, что сейчас происходит в РПЛ – просто смех
Экс-генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис раскритиковал организацию чемпионата России по футболу после матча 16-го тура РПЛ между "Балтикой" и "Спартаком" (0:2).
Фото: ФК "Навбахор"