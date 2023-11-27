– Радует, что руководство "Спартака" не пошло на поводу у критиков и оставило Абаскаля. А ведь в какой-то момент пресс на тренера был просто сумасшедший! Но ему дали еще время и, похоже, Гильермо наконец-то нащупал игру, нашел оптимальное сочетание в середине поля, – цитирует Орлова "СЭ".
25 ноября "Спартак" в сложных погодных условиях добился победы в Калининграде над местной "Балтикой" со счетом 2:0 и поднялся на четвертое место в таблице чемпионата России по итогам 16-ти сыгранных туров. Команда Гильермо Абаскаля набрала 27 очков и отстает на 6 очков от "Зенита", который поднялся на верхнюю строчку в Российской Премьер-Лиге. В воскресенье, 3 декабря, "красно-белые" в столице Чечни сыграют с грозненским "Ахматом" в рамках 17-го тура РПЛ.
Орлов: Абаскаль наконец-то нащупал игру, нашел оптимальное сочетание в середине поля
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поддержал решение руководства "Спартака" оставить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера команды.
Фото: "Матч ТВ"