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Орлов: Абаскаль наконец-то нащупал игру, нашел оптимальное сочетание в середине поля

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов поддержал решение руководства "Спартака" оставить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера команды.
Фото: "Матч ТВ"
– Радует, что руководство "Спартака" не пошло на поводу у критиков и оставило Абаскаля. А ведь в какой-то момент пресс на тренера был просто сумасшедший! Но ему дали еще время и, похоже, Гильермо наконец-то нащупал игру, нашел оптимальное сочетание в середине поля, – цитирует Орлова "СЭ".

25 ноября "Спартак" в сложных погодных условиях добился победы в Калининграде над местной "Балтикой" со счетом 2:0 и поднялся на четвертое место в таблице чемпионата России по итогам 16-ти сыгранных туров. Команда Гильермо Абаскаля набрала 27 очков и отстает на 6 очков от "Зенита", который поднялся на верхнюю строчку в Российской Премьер-Лиге. В воскресенье, 3 декабря, "красно-белые" в столице Чечни сыграют с грозненским "Ахматом" в рамках 17-го тура РПЛ.

Спартак Балтика Орлов Абаскаль
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