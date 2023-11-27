– Сложно комментировать фразу Михаила Галактионова во флеш-интервью. Конечно, это его не красит. Подвергся эмоциям, сорвался, потерялся, поплыл. Это молодость, отсутствие опыта. Что ж, пожелаем ему психологической устойчивости.
Тренеру надо думать о своей репутации, о своем авторитете. На тебя же все смотрят, а ты такое в камеру говоришь... Ну что это такое? Надо же все просчитывать. Теперь Галактионова обязательно накажут. Важно, чтобы он сделал правильные выводы, – цитирует Орлова "СЭ".
В минувшем туре "Локомотив" в гостях упустил победу над "Крыльями Советов", дважды пропустив в компенсированное время. Встреча на "Солидарность-Арене" в Самаре завершилась со счетом 3:3. Решающий мяч волжане забили с пенальти на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.
Во время флеш-интервью после финального свистка Галактионов в нецензурной форме охарактеризовал работу судейской бригады во главе с Василием Казарцевым, за что ему грозит дисквалификация. По итогам 16 туров команда Михаила Галактионова замыкает восьмерку сильнейших, одержав 6 побед и набрав 25 очков.
Орлов: Галактионова обязательно накажут. На тебя же все смотрят, а ты такое в камеру говоришь
Футбольный комментатор Геннадий Орлов предположил, что главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов будет наказан за свое нецензурное выражение в адрес судей после матча 16-го тура РПЛ с "Крыльями" (3:3).
Фото: "Матч ТВ"