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Орлов считает, что "Краснодар" не сможет бороться за чемпионство без усиления

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о причинах проблем "Краснодара".
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
"Нет нужной ротации, без потери качества. "Краснодару" необходимо серьезное усиление зимой. Для борьбы за чемпионство и даже за призовое место нужно приобрести двух-трех игроков высокого класса. Не меньше. Но тут уже все зависит от политики клуба, от возможностей, бюджета", — сказал Орлов.

В минувшем туре "Краснодар" проиграл "Уралу" (1:3) и упустил первое место в чемпионате России. Теперь на нём идёт "Зенит", который до этого становился чемпионом России пять лет подряд. Команда Сергея Семака опережает ближайшего преследователя на одно очко.

В оставшихся матчах РПЛ до зимней паузы "Краснодар" сыграет с "Оренбургом" (3 декабря) и ЦСКА (10 декабря). Обе игры для команды пройдут дома.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Орлов Краснодар
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