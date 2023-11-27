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Бальбуэна: верю, что Тюкавин заиграет в лучших клубах АПЛ

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Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна считает, что у нападающего команды Константина Тюкавина есть потенциал заиграть в АПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Тюкавин? Верю, что он заиграет в лучших клубах АПЛ, потенциал у него для этого есть. Если он продолжит в том же темпе, думаю, английские клубы обратят на него внимание, и он перейдет к ним уже грядущим летом, это возможно", — сказал Бальбуэна.

Недавно контракт 21-летнего Тюкавина, истекающий в конце сезона, был автоматически продлён до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 20 матчах во всех турнирах.

"Динамо" по итогам 16 матчей занимает третье место в чемпионате России. Сам Бальбуэна до перехода в московскую команду выступал за клуб английской Премьер-лиги "Вест Хэм".

Источник: "РБ Спорт".

Бальбуэна Тюкавин АПЛ Российские трансферы Динамо
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