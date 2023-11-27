Отметим, что матч состоится послезавтра, 29 ноября и начнётся в 18:15 мск. Ответная игра между командами состоится в марте 2024 года. Первую игру в Москве будет обслуживать бригада арбитров Павла Кукуяна.
В минувшем туре РПЛ "Динамо" обыграло ЦСКА (3:2), а "Зенит" нанёс поражение "Сочи" (3:0).
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": на матч между "Динамо" и "Зенитом" в Кубке России продано свыше 15 тысяч билетов
Московское "Динамо" реализовало свыше 15 тысяч билетов на первую игру четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"