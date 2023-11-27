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"СЭ": на матч между "Динамо" и "Зенитом" в Кубке России продано свыше 15 тысяч билетов

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Московское "Динамо" реализовало свыше 15 тысяч билетов на первую игру четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"
Отметим, что матч состоится послезавтра, 29 ноября и начнётся в 18:15 мск. Ответная игра между командами состоится в марте 2024 года. Первую игру в Москве будет обслуживать бригада арбитров Павла Кукуяна.

В минувшем туре РПЛ "Динамо" обыграло ЦСКА (3:2), а "Зенит" нанёс поражение "Сочи" (3:0).

Источник: "Спорт-Экспресс".

Кубок России Зенит Динамо
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