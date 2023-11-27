– В матче с “Балтикой” было мало футбола. Всем тяжело игралось. Разминались на одном поле, а потом вышли на игру, и совсем другая обстановка. Для нас главное — победа. Забили два, я поучаствовал в первом голе, поэтому, конечно, рад.
25 ноября 2023 года в Калининграде состоялся очередной матч 16-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный футбольный клуб “Балтика” сыграл против московского “Спартака”. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Отметим, что встреча проходила в достаточно сложных погодных условиях из-за снегопада в Калининграде.
Московский “Спартак” после 16 туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету 27 очков. Он занимает четвертое место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Зиньковский – о победе над “Балтикой”: футбола было мало
Полузащитник московского “Спартака” Антон Зиньковский прокомментировал победу своей команды над калининградской “Балтикой” (2:0) в матче 16-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"