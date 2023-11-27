– В "Локомотиве" хотели сделать скандал, выставить Казарцева плохим по горячим следам, но по итогу сами оказались в неудобном положении. Видно, что было желание все взорвать – конечно, им не понравился пенальти. И Баринов, и Галактионов знали, что они делают. Это глупо. Лучше бы он как Гончаренко простоял и промолчал. Теперь останутся и без тренера, и без капитана.
Галактионову можно сказать: если бы от Казарцева был "беспредел" (слово заменено на цензурное, подходящее по смыслу), то Глушенкова бы удалили за фол на Гарре, – приводит слова Федотова "Чемпионат".
В минувшую субботу "Локомотив" под руководством Михаила Галактионова умудрился упустить победу в выездной встрече с "Крыльями Советов" (3:3), ведя с преимуществом в 2 мяча к 94-й минуте. "Железнодорожники" в компенсированное время пропустили голы от Владимира Писарского с игры и Бенхамина Гарре с пенальти, упустив победу.
После игры главный тренер гостей Михаил Галактионов не скрывал своего разочарования от работы судейской бригады во главе с Василием Казарцевым и допустил нецензурное высказывание, характеризуя действия рефери в Самаре. Позднее стало известно, что КДК РФС вызвал 39-летнего специалиста на ближайшее заседание комитета. В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС Галактионову грозит дисквалификация сроком до 4 матчей. Аналогичное наказание может получить капитан "железнодорожников" Дмитрий Баринов, который назвал судейство "позором", обращаясь к ассистенту главного арбитра.
Игорь Федотов: если бы от Казарцева был "беспредел", то Глушенкова бы удалили за фол на Гарре
Игорь Федотов, в прошлом судья чемпионата России, объяснил причину поведения главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова и капитана "железнодорожников" Дмитрия Баринова после упущенной победы над "Крыльями" (3:3).
Фото: "Коммент.Шоу"