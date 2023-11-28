– "Краснодару" будет даже чуть проще в роли догоняющего. Когда они оторвались от "Зенита" на 7 очков, я говорил, что это еще ничего не значит. В итоге "Зенит" догнал и перегнал "быков" даже раньше, чем многие ожидали. Тут опыт играет в первую очередь.
"Краснодар" психологически сломался под натиском "Зенита". Сюрпризом это не стало. Тяжело удерживать лидерство, когда у тебя такой преследователь. Но они по-прежнему находятся в борьбе за титул, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
В воскресенье, 26 ноября, "Краснодар" потерпел выездное поражение от екатеринбургского "Урала" со счетом 1:3 и завершил 16-й тур на второй строчке в таблице РПЛ, имея в активе 32 очка. На первое место поднялся бессменный чемпион страны последних 5 лет "Зенит", который 25 ноября на своем поле забил 3 безответных гола в ворота "Сочи" (3:0) и набрал 33 очка. Московское "Динамо" с 28 очками замыкает тройку лидеров. "Спартак" переместился на четвертую строчку, набрав 27 очков.
Канчельскис: "Краснодар" психологически сломался под натиском "Зенита"
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал отсутствие опыта причиной потери лидерства "Краснодара" в таблице РПЛ по итогам 16-ти сыгранных туров.
Фото: "Матч ТВ"