"Есть ли у Аббоса на родине есть свой фан?клуб? Да, недавно он играл за сборную Узбекистана, весь стадион, все 30 тысяч человек, скандировали его имя. Его очень любят! Он маленький Месси", — приводит слова Эргашева "Матч ТВ".
Файзуллаев стал частью ЦСКА минувшим летом. Узбекистанский игрок перешел в армейский клуб из "Пахтакора" за 500 тысяч евро. В красно-синей футболке 20-летний футболист сыграл 15 матчей, в которых сумел забить 2 мяча и отдать 7 голевых передач. ЦСКА находится на пятом месте в таблице, набрав 25 очков.
Брат Файзуллаева: у Аббоса в Узбекистане есть свой фан-клуб. 30 тысяч человек скандировали его имя
Двоюродный брат полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева Аброрбек Эргашев рассказал о фанатах футболиста в Узбекистане.
Фото: ПФК ЦСКА