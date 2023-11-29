"Премию "Первая пятерка" я бы отдал Тюкавину. Константин обладает всеми качествами, чтобы решать исход матча для своей команды. Он прегражденный нападающий и бомбардир", — приводит слова Семина Metaratings.
Сегодня, 29 ноября, ДФЛ опубликовала список игроков, которые будут претендовать на звание лучшего молодого футболиста в России за 2023 год. Кроме Тюкавина на награду претендуют еще 15 спортсменов, например: Даниил Денисов из "Спартака", полузащитник "Локомотив" Артем Карпукас, Никита Кривцов, выступающий за "Краснодар" и другие.
Семин: Тюкавин — лучший молодой игрок России
Бывший главный "Локомотива" и сборной России Юрий Семин рассказал, кому бы он отдал премию "Первая Пятерка".
Фото: РИА Новости