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Семин: Тюкавин — лучший молодой игрок России

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Бывший главный "Локомотива" и сборной России Юрий Семин рассказал, кому бы он отдал премию "Первая Пятерка".
Фото: РИА Новости
"Премию "Первая пятерка" я бы отдал Тюкавину. Константин обладает всеми качествами, чтобы решать исход матча для своей команды. Он прегражденный нападающий и бомбардир", — приводит слова Семина Metaratings.

Сегодня, 29 ноября, ДФЛ опубликовала список игроков, которые будут претендовать на звание лучшего молодого футболиста в России за 2023 год. Кроме Тюкавина на награду претендуют еще 15 спортсменов, например: Даниил Денисов из "Спартака", полузащитник "Локомотив" Артем Карпукас, Никита Кривцов, выступающий за "Краснодар" и другие.

Динамо Семин Тюкавин
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