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Федотов – о ничьей с “Ростовом”: результат приемлемый

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче с “Ростовом” (1:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.
Фото: ПФК ЦСКА
– Мы два забили: один себе, другой — туда. Можно сказать, что результат приемлемый. Но он ни о чем не говорит. Мы видели настоящий кубковый матч, с множеством ударов, комбинаций. Получилось как получилось.

Этим вечером в Ростове была проведена очередная встреча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Там клуб “Ростов” сыграл против московского ЦСКА. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет поединка – 1:1. Отметим, что у гостей автоголом отметился Кирилл Набабкин (8 минута). На 33 минуте Антон Заболотный восстановил равновесие на табло.

Источник: “Матч ТВ”

Ростов Федотов ЦСКА Кубок России
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