– Мы два забили: один себе, другой — туда. Можно сказать, что результат приемлемый. Но он ни о чем не говорит. Мы видели настоящий кубковый матч, с множеством ударов, комбинаций. Получилось как получилось.
Этим вечером в Ростове была проведена очередная встреча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Там клуб “Ростов” сыграл против московского ЦСКА. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет поединка – 1:1. Отметим, что у гостей автоголом отметился Кирилл Набабкин (8 минута). На 33 минуте Антон Заболотный восстановил равновесие на табло.
Источник: “Матч ТВ”
Федотов – о ничьей с “Ростовом”: результат приемлемый
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче с “Ростовом” (1:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.
Фото: ПФК ЦСКА