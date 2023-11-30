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Гафин: Бителло — лучший футболист РПЛ? Он, однозначно, очень качественный игрок для лиги

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин косвенно ответил на вопрос, считает ли полузащитника команды Бителло лучшим игроком в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Бителло — лучший футболист РПЛ? Бителло, однозначно, очень качественный футболист для нашей лиги", — сказал Гафин.

23-летний Бителло является воспитанником "Гремио", но ранее также прошёл через академию клуба "Каскавель". Именно из "Гремио" "Динамо" и осуществило трансфер футболиста в августе 2023 года, подписав с ним контракт на пять лет. Бителло перешёл в команду после ухода из неё Арсена Захарян в испанский "Реал Сосьедад".

Источник: Sport24.

Бителло Гафин Динамо
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