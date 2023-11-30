"Бителло — лучший футболист РПЛ? Бителло, однозначно, очень качественный футболист для нашей лиги", — сказал Гафин.
23-летний Бителло является воспитанником "Гремио", но ранее также прошёл через академию клуба "Каскавель". Именно из "Гремио" "Динамо" и осуществило трансфер футболиста в августе 2023 года, подписав с ним контракт на пять лет. Бителло перешёл в команду после ухода из неё Арсена Захарян в испанский "Реал Сосьедад".
Источник: Sport24.
Гафин: Бителло — лучший футболист РПЛ? Он, однозначно, очень качественный игрок для лиги
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин косвенно ответил на вопрос, считает ли полузащитника команды Бителло лучшим игроком в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"