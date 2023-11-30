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КДК РФС дисквалифицировал Галактионова. Тренера не будет на скамейке "Локомотива" до весны

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов получил два матча дисквалификации на употребление ненормативной лексики в послематчевом интервью после игры с "Крыльями Советов" (3:3) в 16-м туре РПЛ.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ
Отметим, что таким образом Галактионов не сможет находиться на скамейке запасных "Локомотива" в оставшихся двух матчах чемпионата страны до зимней паузы. Московской команде предстоят матчи с "Зенитом" (3 декабря) и "Уралом" (8 декабря). Обе игры для железнодорожников будут домашними.

Источник: "Чемпионат".

Галактионов КДК РФС Локомотив Крылья Советов
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