Отметим, что таким образом Галактионов не сможет находиться на скамейке запасных "Локомотива" в оставшихся двух матчах чемпионата страны до зимней паузы. Московской команде предстоят матчи с "Зенитом" (3 декабря) и "Уралом" (8 декабря). Обе игры для железнодорожников будут домашними.
Источник: "Чемпионат".
КДК РФС дисквалифицировал Галактионова. Тренера не будет на скамейке "Локомотива" до весны
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов получил два матча дисквалификации на употребление ненормативной лексики в послематчевом интервью после игры с "Крыльями Советов" (3:3) в 16-м туре РПЛ.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ