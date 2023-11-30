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Тикнизян - о дриблинге Пиняева: когда-то так делал Аршавин

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Левый защитник "Локомотива" Наир Тикнизян ответил на вопрос о сходстве игровых стилей вингера красно-зеленых Сергея Пиняева и экс-форварда "Зенита" Андрея Аршавина.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Вижу ли общие черты с Аршавиным в стиле Пиняева? Возможно, да. Дриблинг на мелком шаге очень похожий, хорошо работает корпусом и раскачивает соперника. Аршавин когда-то делал так, обыгрывал соперника как фишки, - цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

19-летний левый вингер московского "Локомотива" Сергей Пиняев в 14 лет приглашался на стажировку в "Манчестер Юнайтед" и считается одним из самых перспективных игроков российского футбола. 42-летний экс-нападающий "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин стал единственным российским футболистом в XXI веке, который номинировался на награду лучшему футболисту мира "Золотой мяч", заняв при этом по итогам голосования шестое место при 30 номинантах.

Локомотив Пиняев Аршавин Тикнизян
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