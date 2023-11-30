- Можно сказать, что теперь "Динамо" фаворит в своей четвертьфинальной паре. В плане психологии у них точно есть преимущество. Но ответная игра только через три месяца, это может сыграть свою роль. Пока сложно загадывать, много времени впереди. Непонятно, какие составы будут, какие цели. В чемпионате "Динамо" тоже может бороться за чемпионство. По всем футбольным компонентам клуб должен быть хотя бы в тройке. Чего я им и желаю, - передает слова Бородюка Metaratings.ru.
29 ноября московское "Динамо" со счетом 1:0 победило на своем поле петербургский "Зенит" в первом матче четвертьфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. Единственный гол на 74 минуте игры забил нападающий бело-голубых Федор Смолов, к этому моменту москвичи в течение пяти минут играли в меньшинстве после второй желтой карточки полузащитника Хорхе Карраскаля. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в середине марта 2024 года.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Динамо" занимает третье место с 28 очками в 16 матчах, уступая 4 очка "Краснодару" и 5 лидирующему "Зениту". При этом бело-голубые в первом круге чемпионата России победили сине-бело-голубых на выезде со счетом 3:2, а "быкам" уступили на своем поле 1:3.
Бородюк: теперь "Динамо" фаворит в четвертьфинальной паре с "Зенитом". В чемпионате тоже может бороться за чемпионство
Экс-нападающий московского "Динамо" Александр Бородюк прокомментировал победу бело-голубых над "Зенитом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).
Фото: РФС