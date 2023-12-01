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Наир Тикнизян высказался об уровне европейского футбола

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян высказался об уровне европейского футбола.
Фото: "Чемпионат"
"Естественно, там сложно и тяжело. Но если туда попасть, адаптироваться под скорость футбола, нагрузки, то можно очень сильно прибавить. Только в таких условиях можно расти, когда ты адаптируешься к чему-то тяжелому, стараешься изо всех сил и достаешь из себя все ресурсы", — сказал Тикнизян.

Спортсмен отметил, что любому игроку из чемпионата России будет тяжело проявить себя в европейском чемпионате.

24-летний Тикнизян в нынешнем сезоне принял участие в 21 матче, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года. Он выступает за команду с 2021 года, когда перешёл из ЦСКА за 5,5 млн евро.

Источник: Metaratings.

Тикнизян Локомотив
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