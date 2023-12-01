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Радимов: реальных соперников у “Зенита”, кроме “Краснодара”, я не вижу

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Бывший футболист петербургского “Зенита” Владислав Радимов назвал фаворита в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
— “Зенит” — фаворит, потому что он на одно очко опережает “Краснодар”. В теории может поменяться все что угодно. Реальных соперников, кроме “Краснодара”, я не вижу. “Спартак” лихорадит, у ЦСКА скамейки не хватает, а “Динамо” – в стадии становления.

После 16 туров чемпионата России по футболу петербургский “Зенит” имеет на своем счету 33 очка. Подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице. На второй строчке располагается “Краснодар”. Коллектив Владимира Ивича заработал 32 очка. Тройку сильнейших замыкает московское “Динамо”. Подшефные Марцела Лички записали в собственный актив 28 очков.

Источник: “Матч ТВ”

Радимов Краснодар Зенит
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