– Все эти симуляции в первую очередь вредят самому Соболеву. Александр в итоге заработает себе такую репутацию, что на нем и реальные фолы перестанут свистеть. Он этим делом злоупотребляет. Соболеву надо перестать симулировать, он все-таки уже не мальчик.
29 ноября 2023 года московский “Спартак” в рамках первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России потерпел поражение от “Оренбурга” со счетом 0:1. В том поединке нападающий красно-белых Александр Соболев получил желтую карточку за симуляцию в одном из эпизодов.
Напомним, в текущем сезоне 26-летний Александр Соболев принял участие в 16 матчах московского “Спартака”. Нападающий сборной России сумел записать в собственный актив пять забитых мячей и шесть результативных передач.
Источник: “РБ Спорт”
Канчельскис: Соболеву надо перестать симулировать, он уже не мальчик
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал форварда московского “Спартака” Александра Соболева за излишнюю симуляцию.
Фото: "Матч ТВ"