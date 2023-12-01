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Канчельскис: Соболеву надо перестать симулировать, он уже не мальчик

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал форварда московского “Спартака” Александра Соболева за излишнюю симуляцию.
Фото: "Матч ТВ"
– Все эти симуляции в первую очередь вредят самому Соболеву. Александр в итоге заработает себе такую репутацию, что на нем и реальные фолы перестанут свистеть. Он этим делом злоупотребляет. Соболеву надо перестать симулировать, он все-таки уже не мальчик.

29 ноября 2023 года московский “Спартак” в рамках первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России потерпел поражение от “Оренбурга” со счетом 0:1. В том поединке нападающий красно-белых Александр Соболев получил желтую карточку за симуляцию в одном из эпизодов.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний Александр Соболев принял участие в 16 матчах московского “Спартака”. Нападающий сборной России сумел записать в собственный актив пять забитых мячей и шесть результативных передач.

Источник: “РБ Спорт”

Соболев Канчельскис Спартак
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