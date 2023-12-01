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Широков – о ситуации с Круговым: если продлевать контракт, то дальше тяжело уйти из ”Зенита”

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Экс-полузащитник “Зенита” Роман Широков отреагировал на новость о том, что защитник сине-бело-голубых Данил Круговой не хочет продлевать контракт с петербургской командой.
Фото: РИА Новости
– Ранее Круговой с его представителем заявляли, что он хотел бы больше играть. Возможно, из-за этого отказался продлевать контракт, чтобы себя никак не связывать. Мы знаем, что если продлевать контракт, то дальше тяжело уйти из ”Зенита”.

Ранее футболист петербургского “Зенита” Данил Круговой сообщил о том, что команда с берегов Невы предложила ему подписать новый контракт. Однако защитник сборной России отказался продлевать соглашение с сине-бело-голубыми. Главный тренер команды Сергей Семак при этом заявил, что для клуба из Санкт-Петербурга важно оставить в своем составе фулбэка.

Напомним, действующее соглашение Кругового с петербургским “Зенитом” рассчитано до июня 2024 года.

Источник: "Чемпионат"

Круговой Зенит Широков
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