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Тихонов: "Динамо" одержит уверенную победу над "Рубином"

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Бывший российский футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча между "Рубином" и "Динамо" в 16-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Рубин" в последних турах неплохо прошелся по аутсайдерам чемпионата, однако игра с "Локомотивом" в Кубке хорошо показала, что казанцам сложно играть на выезде против сильного соперника. Жду здесь уверенной победы "Динамо", возможно даже с разницей в два-три мяча", — сказал Тихонов.

"Динамо" в 16 турах набрало 28 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Команда вернётся на первое, если обыграет казанскую команду на выезде. "Рубин" располагается на седьмой строчке, у команды 25 очков.

Игра между "Рубином" и "Динамо" на "Ак Барс Арене" в Казани начнётся завтра, 4 декабря, в 19:30 мск.

Источник: Metaratings.

Рубин Динамо
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