"Такой "Сочи" сейчас я не знаю, кто не обыграет. Смотрите, чехарда с тренерами в начале: одного поставили, другой набирал, третьего убрали", — сказал Быстров.
Напомним, сочинская команда, которая в сезоне-2021/2022 cтановилась серебряным призёром турнира, в нынешнем после 17 матчей идёт на последнем месте. У команды в активе всего 10 очков и многие называют её главным фаворитом на вылет.
Источник: "Матч ТВ".
Быстров: такой "Сочи" сейчас я не знаю, кто не обыграет
Бывший российский футболист Владимир Быстров отметил слабую игру "Сочи".
Фото: "Чемпионат"