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У КДК РФС нет оснований на рассмотрение поведения полузащитника "Ахмата" Бериши

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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с поведением хавбека "Ахмата" Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:1).
Фото: Чемпионат.com
"У КДК РФС нет оснований на рассмотрение поведения Бериши, потому что главный судья оценил его поведение желтой карточной. У КДК РФС нет основой юрисдикции для рассмотрения данного дела", - цитирует Григорьянца "СЭ".

Напомним, вчера, 3 декабря на 34-й минуте встречи 17-го тура российской Премьер-лиги, в которой "Ахмат" принимал на своем поле в Грозном московский "Спартак", полузащитник хозяев Бернард Бериша побежал праздновать гол одноклубника Гамида Агаларова к трибуне у скамейки "красно-белых" и совершил прыжок двумя ногами в сторону наставника гостей Гильермо Абаскаля. В результате последующей стычки футболиста и главного тренера, Бериша получил желтую карточку, а Абаскаль был удален со скамейки запасных.

КДК РФС Григорьянц Бериша Ахмат Спартак
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