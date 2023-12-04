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Обляков: у ЦСКА сейчас не то место, не набрали столько очков

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил выступление своей команды в первой части сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не то место. Набрали не столько очков, сколько хотели. Однако всё равно продолжаем двигаться вперёд. Много ничьих было. Самое обидное, когда упускали победы в концовках игр и теряли очки", —цитирует Облякова Metaratings.

ЦСКА находится на четвертом месте в РПЛ, набрав 28 очков. 10 декабря армейский клуб сыграет с "Краснодаром" в гостях в рамках 18-го тура чемпионата России. Начало — 19:45 (мск).

В этом сезоне Обляков сыграл 20 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Обляков ЦСКА
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