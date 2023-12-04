"Вот "Зениту" забивает Тикнизян. Начинал заниматься футболом в Петербурге. "Зенит" берет Марио Фернандеса из Бразилии. Ему - 32 года, травмы, скоро заканчивать. Нелепая ситуация. Есть свои талантливые игроки на перспективу, берут вместо них из Бразилии", — передает слова Булавина "РБ Спорт".
Тикнизян родился в Санкт-Петербурге и начинал свой футбольный путь в северной столице России. Сейчас армянский игрок выступает за "Локомотив". В нынешнем сезоне защитник отыграл 21 матч, в которых забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.
Марио Фернандес стал частью "Зенита" минувшим летом. Российский игрок сыграл за петербургский клуб 14 матчей. За это время спортсмен не отметился голевыми действиями.
Булавин: в "Зените" должен играть Тикнизян, а не Марио Фернандес
Булавин: в "Зените" должен играть Тикнизян, а не Марио Фернандес
Фото: ФК "Локомотив"