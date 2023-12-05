– Надеемся, что победа над "Спартаком" придаст сил команде в последнем матче года. Мы верили в команду и тренерский штаб. Нам поступало много вопросов от комментаторов и журналистов на счет будущего Ромащенко, но работой тренерского штаба мы довольны, никаких изменений зимой не планируем. У всех бывает черная полоса, которую надо пережить и идти дальше, – цитирует Айдамирова "СЭ".
По итогам 17-ти туров РПЛ "Ахмат" под руководством Мирослава Ромащенко набрал 16 очков и поднялся на 13-ю строчку в таблице. Грозненцы по-прежнему остаются в зоне стыковых матчей. В заключительной игре перед зимним перерывом 9 декабря клуб из столицы Чечни дома примет "Ростов".
Гендиректор "Ахмата" – о возможной отставке Ромащенко: у всех бывает черная полоса
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о доверии со стороны руководства к главному тренеру команды Мирославу Ромащенко после минимального поражения от "Спартака" (1:2).
Фото: ФК "Ахмат"